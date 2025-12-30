İSTANBUL 14°C / 3°C
Güncel

Ünlü isimlere soruşturma! 17 şüpheli adliyede

30 Aralık 2025 Salı 11:35
Ünlü isimlere soruşturma! 17 şüpheli adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan model Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler ve Ahmet Çalışkan'ın da aralarında olduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İfade alma işlemlerine birazdan başlanacak.

  • uyuşturucu soruşturması
  • şüpheli adliyeye sevk
  • fuhuş soruşturması

