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Ünlü kick-box organizatörü Kürşat Şahin Hollywood yapımında yer alacak

Dünya çapında kick boks organizasyonlarına imza atan organizatör ve oyuncu Kürşat Şahin The Walkind Dead dizisi yapımcıları ve yönetmeninden teklif aldı. Yapılacak yeni projede Iraklı bir karakteri canlandıracak olan Kürşat Şahin gizlilik anlaşmalarına imza attı. Şahin, projenin detaylarını görüşmek üzere Amerika'ya gidecek.

27 Ocak 2023 Cuma 12:53 - Güncelleme:
Ünlü kick-box organizatörü Kürşat Şahin Hollywood yapımında yer alacak
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Yapmış olduğu dünya çapında organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren Kürşat Şahin oyuncu kimliğini de ihmal etmiyor. Kurtlar Vadisi, Kutul Amare gibi projelerde yer alan Şahin Amerikalı ünlü yönetmen Frank Darabount tarafından yönetmenliği yapılacak bir projede yer almak üzere 2 Şubat da Amerika'ya gidecek. Proje ilgili açıklama yapamayacağını projenin gizli kalacağına dair anlaşmalara imza attığını dile getiren şahin, en büyük hayalinin bu olduğunu da ekleyen Şahin detayları görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletlerine gidecek. Şahin projede Irak asıllı bir karakteri canlandıracak.

  • The Walkind Dead
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