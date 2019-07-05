Ünlü markalara ait toplam 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde, polis ekipleri, 13 işyerine yaptığı operasyonda, 10 işyerinde toplam 12 bin 920 adet ünlü markalara ait taklit terlik ve ayakkabı ele geçirirken 10 şüpheli hakkına adli soruşturma başlatıldı.
- TürkMedya/Muammer Başkan
İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6769 Kanun Numaralı Sinai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında,13 adet işyerinde, taklit ürünlere yönelik operasyon yaptı. Tamamı Bornova ilçesindeki 13 işyerinin 10'umda, ünlü markalara ait toplam, 12 bin 920 adet ayakkabı ve terlik ele geçirildi. 10 şüpheli ise yakalandı. Ele geçirilen terlik ve ayakkabılar muhafaza altına alınarak yedi emine teslim edilirken, 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.
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