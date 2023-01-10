Kaza, Milas - Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yelbiz'in (47) kontrolünde Söke istikametinden Milas'a doğru seyreden 35 BFR 639 plakalı otomobil, Derince Mahallesi sınırları içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya uçarak, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki S.A.Y ise yaralandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı S.A.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Hakan Yelbiz'in cansız bedeni güvenlik güçleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN VEDA MESAJI

Milas'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren müzisyen Hakan Yelbiz'in acı haberi ile birlikte ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, "Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz" notuyla paylaşım yaptı.

Oyuncu Zafer Algöz, "Hakan Elbiz bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan, yetenekli kardeşim mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi" şeklinde duygularını paylaştı.

Oyuncu Celil Nalçakan ise paylaşımında, "Ah Hakan Yelbiz usta, Ah kardeşim biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini, paramparça oldum. Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin" dedi.

EŞİNDEN SON PAYLAŞIM

Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'in sosyal medya hesabından, 'Yine düştük yollara' isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve " İzmir Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu yazdığı görüldü.