09 Haziran 2020 Salı 09:07 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 09:16

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan En Son Babalar Duyar'daki rolüyle hatırlanan Ayşegül Atik hayatını kaybetti.

Ali Erkazan, Ali Sunal, Hatica Arslan, Levent Ülgen gibi oyuncularla birlikte rol aldığı En Son Babalar Dizisi ile hafızalara kazınan Ayşegül Atik'in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm tiyatro camiasını yasa boğdu.

72 yaşındaki Ayşegül Atik'in Bodrum'da kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.



1980'li yıllarda 'Önce alışveriş sonra fiş' sloganıyla da hatırlanan Ayşegül Atik'in ölüm haberi sonrası sosyal medyada taziye mesajları da gelmeye başladı.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan En Son Babalar Duyar'daki rolüyle hatırlanan Ayşegül Atik; hayatını kaybetti.

1948 yılında dünyaya gelen usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül Atik Ankara doğumludur.

1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber Önce Alışveriş Sonra Fiş sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynamıştır. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 5 kardeştir.

Ankara TED Koleji'ni bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlenmiş 2002 yılında evliliği son bulmuştur. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu olmuştur.

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırmıştır