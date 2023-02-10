İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2023 Cuma / 20 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8333
  • EURO
    20,1171
  • ALTIN
    1125.47
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlü oyuncular, depremzedeler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı
Güncel

Ünlü oyuncular, depremzedeler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı

Ünlü oyuncular, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 19:36 - Güncelleme:
Ünlü oyuncular, depremzedeler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı
ABONE OL

Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Sarp Apak, Onur Buldu, Giray Altunok, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan ve Burak Deniz, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve tırlara taşınmasına destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yürüttüğü çalışmalara katılan ünlü isimler, gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini tırlara yükledi.

Gönüllü destek vermek üzere merkeze gelenler arasında yer alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Tamer Levent, Şenay Saçbüker, Şehnaz Bölen, Bensu Orhunöz, Emrah Özertem, Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder ve birçok İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

İBB'den alınan bilgiye göre, dün merkeze gelenler arasında tarihçi, yazar İlber Ortaylı ile oyuncu Aras Bulut İynemli, Hande Doğandemir, Berkay Ateş, Güven Murat Akpınar, Engin Öztürk, Salih Bademci, Timur Acar, Çağlar Çorumlu ve Hasibe Eren yer aldı.

İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan çok sayıda tır gönderildi.

  • Ünlü oyuncular
  • Deprem Yardım Merkezi
  • Türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.