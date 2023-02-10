Ünlü oyuncular, depremzedeler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı

Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Sarp Apak, Onur Buldu, Giray Altunok, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan ve Burak Deniz, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve tırlara taşınmasına destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yürüttüğü çalışmalara katılan ünlü isimler, gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini tırlara yükledi.

Gönüllü destek vermek üzere merkeze gelenler arasında yer alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Tamer Levent, Şenay Saçbüker, Şehnaz Bölen, Bensu Orhunöz, Emrah Özertem, Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder ve birçok İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.



İBB'den alınan bilgiye göre, dün merkeze gelenler arasında tarihçi, yazar İlber Ortaylı ile oyuncu Aras Bulut İynemli, Hande Doğandemir, Berkay Ateş, Güven Murat Akpınar, Engin Öztürk, Salih Bademci, Timur Acar, Çağlar Çorumlu ve Hasibe Eren yer aldı.



İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan çok sayıda tır gönderildi.