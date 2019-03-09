Fazıl Say, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'da Külliye'de konser verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın daveti üzerine "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katılmıştı.

Başkan Erdoğan, konserde sahneye çıkmış ve burada Fazıl Say'ın Külliye'deki opera salonunda bir konser vermesinin ne kadar güzel olacağını dile getirmişti. Başkan Erdoğan'ın bu isteğinden sonra taraflar görüştü ve Fazıl Say 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir konser verecek.

O GECE İÇİN "CUMHURİYET BESTESİ" HAZIRLIYOR

Başkan Erdoğan, Fazıl Say ile anlaştıklarını ve konser için 'Cumhuriyet bestesi' hazırlığına başladığını açıkladı. Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Erdoğan, “Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek” dedi.