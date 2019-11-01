Ünlü ressamdan mimara kopya davası

Ünlü ressam Prof. Dr. Tülin Onat, 5 eserini kopyalayıp sattığı iddiasıyla Bardakçı Mimarlık Tasarım şirketine dava açtı. Taklit eserlerinin mimar Zeynep Didem Bardakçı tarafından satıldığını öne süren Onat, 115 bin liralık tazminat istedi. Onat, Zeynep Didem Bardakçı’nın 3 kopya eserini de Maçka’da bir galeride satışa çıkardığını öğrendi. Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Kopyalanan ilk eserin orijinali yeşil ve üzerinde kırmızı yuvarlakken kopyalanan eserde sarı limonküfü ve bej tonları kullanılmıştır. Davalılar Zeynep Didem Bardakçı ile Bardakçı Mimarlık Tasarım şirketi, sebep oldukları mali ve manevi hak ihlallerinden birlikte sorumludurlar. Davalılar Onat’a ait birçok eseri kopyalayarak sergilemekte ve satışa sunmuştur.” Davayla ilgili açıklama yapan Bardakçı Mimarlık Tasarım şirketi hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

(Akşam)