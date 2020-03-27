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Koronavirüs teşhisi konan ünlü sunucu Burak Akkul'dan sevindiren haber

Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü sunucu Burak Akkul'dan müjdeli haber geldi. Akkul koronavirüsü yendi.

27 Mart 2020 Cuma 15:28 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 15:34
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Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli bir program yapan sunucu Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Akkul'dan müjdeli haber geldi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre: Zorlu günleri atlatan Akkul'dan güzel haberler gelmeye başladı. 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi. Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul'un kötü günleri geride bırakıyor. Akkul'un dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü yenmesi de salgından korkanlara bir umut oldu.

KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Yurt dışında ülkelere gezerek program yapan Burak Akkul, iş için gittiği Londra'dan döndükten kısa bir süre sonra öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti. İlk olarak boğaz enfeksiyonu teşhisi konulan ve sonrası durumu ağırlaşan Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.

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