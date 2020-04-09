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Güncel

Ünlü sunucu Burak Akkul'dan sevindiren koronavirüs paylaşımı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan sunucu Burak Akkul, 20 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından iyileştiğini duyurdu.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:43
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Bir televizyon kanalında eşi Seda Akkul ile "Çok Gezinti" adlı gezi programını sunan Akkul, Twitter hesabından sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Tedavi gördüğü hastanede eşiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Akkul, "20 gün yoğun bakımda uyutulmamın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid-19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Akkul, paylaştığı video da ise "Haber vermesi biraz zaman aldı ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Sonuçta yendim seni korona. Çok yakında yeni haberlerle görüşmek üzere." derken, eşi Seda Akkul da "Yendik seni Kovid-19. Ülkece, dünyaca yeneceğiz. Herkese şifa diliyoruz." dedi.

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