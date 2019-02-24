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Ünlü tarihçi Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi.

  • AA
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Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu tarafından Wisconsin eyaletinin  başkenti Madison’daki Madison Hastanesi’nden teslim alınan tarihçi Karpat’ın  cenazesi, öğle saatlerinde Chicago’ya getirildikten sonra Başkonsolos Umut  Acar’ın nezaretinde Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teslim edildi.
 
Cenazenin, THY’nin Chicago-İstanbul seferini yapan Kınalıada uçağına  nakline ise Başkonsolos Acar’ın yanı sıra THY Chicago Müdürü Fatih Eroğlu ve  diğer yetkililer refakat etti.
 
Cenazenin uçağa alınmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan  Başkonsolos Acar, "20 Şubat günü, Chicago’ya yaklaşık 2,5 saat mesafedeki  Madison’da hayata gözlerini yuman büyük fikir adamı, tarih profesörümüz Kemal Karpat'ın naaşını THY uçağına yükledik. Kendisine Chicago’daki son görevimizi  yaptık, şimdi Türkiye’ye uğurluyoruz." diye konuştu.
 
"YERİ DOLDURULAMAZ BİR İNSAN"
 
Chicago Başkonsolosluğu görevi sırasında Karpat’ın son 3 yılına  tanıklık etme fırsatı bulduğunu kaydeden Acar, "Cumhuriyet ile yaşıt, çok ünlü ve  çok büyük bir insan, yeri doldurulamaz bir insan. Ben görevim sırasında  kendisinin 96 yıllık ömrünün son 3 yılına tanıklık etme fırsatı buldum. Kendisini  belli aralıklarla Madison’daki evinde ziyaret eder, hoş sohbette bulunurduk.  Onunla 2-3 saat oturup konuşmak bir kitap okumaya bedeldi. Çok üzgünüz. Ama mukadderat tabii ki. Üzülmekten, dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor."  şeklinde konuştu.
 
Umut Acar, ünlü tarihçinin 25 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da toprağa  verileceğini belirterek, "Karpat, 25 Şubat Pazartesi günü adına yakışır bir  şekilde, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İstanbul’da Fatih Camiinde kılınacak  öğle namazını müteakip Fatih Camii Haziresinde törenle toprağa verilecek. Böyle  büyük bir ismi kaybettiğimiz için çok üzgünüz, milletçe başımız sağ olsun. Allah  rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.
 
Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan ünlü tarihçi  Karpat, uzun süredir yaşadığı Wisconsin eyaletinin başkenti Madison’da, 20 Şubat  Çarşamba günü tedavi gördüğü Madison Hastanesinde çoklu organ yetmezliği  nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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