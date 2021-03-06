DHA 06 Mart 2021 Cumartesi 12:42 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 12:42

İstanbul'dan tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ne geldi. Tek katlı müstakil evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dün saat 23.00 sıralarında eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede ise, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztür'ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı.

Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.