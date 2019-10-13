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Ünlülerden Mehmetçik Vakfı'na destek

Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarının sınırlarımızdan temizlenmesi ve sızma girişimlerinin engellenmesi adına Fırat’ın doğusunda Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı düzenleniyor.

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Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarının sınırlarımızdan temizlenmesi ve sızma girişimlerinin engellenmesi adına Fırat’ın doğusunda Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı düzenleniyor. Terör örgütü YPG’nin Suriye’deki varlığını bitirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek veren şarkıcı Murat Boz, konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı. Boz, Instagram hesabından “Aralık ayında yapılması planlanan Antalya konser gelirimizin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum. Türkiye Mehmetçik’e, Mehmetçik, Türk milletine emanettir” diye yazdı. Ünlü şarkıcının Mehmetçik Vakfı’na yapacağı rakam ise 125 bin lira. Son olarak Sıla, Demet Akalın ve Cem Yılmaz Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmıştı. Mehmetçik Suriye’de ilerlerken, sanat camiasından bazı isimlerin sessiz kalmasına tepkiler vardı. O isimlerden olan Tarkan, bir tweet attı. Tarkan paylaşımında “Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.  

Fırat´ın doğusunda teröre milli darbe! Yerli imkanlarla geliştirildi

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