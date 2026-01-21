İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3042
  • EURO
    50,7672
  • ALTIN
    6770.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlülere operasyonda yeni dalga: Bilal Hancı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi
Güncel

Ünlülere operasyonda yeni dalga: Bilal Hancı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında fenomen Bilal Hancı'nın da bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
Ünlülere operasyonda yeni dalga: Bilal Hancı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yurt dışı bağlantılı suç örgütü enselendi: Molotoflu saldırı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.