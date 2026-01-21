Ünlülere operasyonda yeni dalga: Bilal Hancı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.