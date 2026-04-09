  Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon! Çok sayıda isim listede
Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Oyuncular Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu, Büşra Pekin, şarkıcılar Norm Ender, Emircan İğrek, Mert Demir, Emre Fel ve Şef Somer Sivrioğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu bildirildi. 11 isim gözaltına alındı. Söz konusu isimlerin saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildiği belirtildi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 08:46
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 2 şüphelinin firari durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİLER

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

