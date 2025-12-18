İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7421
  • EURO
    50,191
  • ALTIN
    5955.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! 4 isim serbest bırakıldı
Güncel

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! 4 isim serbest bırakıldı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki, Adli Tıp Kurumu'ndaki (ATK) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 08:19 - Güncelleme:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! 4 isim serbest bırakıldı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından kan ve saç örneklerinin alınması için ATK'ye sevk edildi.

ATK'deki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliler, buradan serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.

  • uyuşturucu operasyonu
  • gözaltı
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.