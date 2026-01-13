İSTANBUL 5°C / 2°C
Güncel

Ünlülülere yönelik operasyon! Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için karar

İstanbul'daki ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA13 Ocak 2026 Salı 11:43 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

Zanlılar buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından Kaynarca ve Müftüoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

