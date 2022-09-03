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Ünsal Ban tutuklandı

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban tutuklandı.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
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"Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek" suçlarında tutuklanma talebiyle dün nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ban'ın adli kontrolle salıverilmesinin ardından Başsavcılık harekete geçti.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığı belirtildi.

Ban'ın kaçma şüphesinin sürdüğü, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, zanlının yeniden tutuklanması talep edildi.

İtirazı değerlendiren Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararında, Ban'ın daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Y.A. ile yakalandığına dikkati çekilerek, zanlının kaçma şüphesinin sürdüğü kaydedildi. Bu nedenle adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Ban hakkında tutuklayama yönelik yakalama kararı verildi.

Karar üzerine kolluk birimleri, Ban'ı Ankara'da kaldığı otelin önünde gözaltına aldı.

- SORUŞTURMA SÜRECİ

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban tutuklandı.

  • Eski THK Üniversitesi Rektörü
  • Ünsal Ban
  • Gözaltı

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