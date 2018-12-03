UNWTO Genel Sekreteri Pololikashvili: Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var

"Dünya turizm toplumu olarak, Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var"

Pololikashvili, Türkiye'nin dünyada da turizm açısından lider konumda olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni havalimanının açılışına katılma imkanına sahip olan kişilerden biriydim. Yeni havalimanı, dünyadaki en iyi havalimanlarından biri. Yılın büyük çoğunluğunu Türk Hava Yolları uçaklarında geçiren birisiyim. Hepimizin bu tesisleri daha iyi kullanabilmemiz için dev bir proje gerçekleşti. Diğer dev proje de Atatürk Havaalanı'nın çok büyük bir millet bahçesi haline getirilmesi. Burası önemli bir turistik cazibe merkezi olacak. Dünya turizm toplumu olarak, Türkiye'den, Türk tecrübesinden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu ifade etmek istiyorum."

Türkiye'nin çeşitliliği çok zengin ve turizmde çok büyük başarılar elde edecek bir ülke olduğunu söyleyen Zurab Pololikashvili, "Çingene Kızı" eserinin Türkiye'ye getirilmesinin çok önemli olduğunu ve bu konuda Türkiye'nin inisiyatiflerini desteklediklerini sözlerine ekledi.