Upcall’dan ara, Paris’te tatil şansını yakala

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, geleneksel teknoloji kullanım alışkanlıklarını tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği uygulamalarla dijital ortama taşıyarak, bambaşka bir müşteri deneyimi yaratıyor. Hem güvenlik açısından riskler yaratan hem de yasal olmayan ‘arayanı bil’ servislerinin aksine, tamamen güvenli altyapısı ve yasal izinler çerçevesinde çalışan Upcall, kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğunu gösteriyor.

Güvenli rehber, konulu ve resimli arama, tek tıkla grup görüşme gibi hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip olan UpCall günde ortalama 4 bin ve toplamda 5.1 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Uygulama halihazırda 1 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. UpCall’un hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 350 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek uygulama içi bildirim mesajına dönüştürüldü.

Upcall kullanan 10 çift Paris’e gidiyor

Güvenli rehber uygulaması Upcall yılbaşında 10 çifti çekilişle Paris seyahatine çıkarıyor. Upcall uygulamasını ilk kez indiren ve kullanan Turkcell kurumsal ya da bireysel aboneleri, seyahat için 1 çekiliş hakkı kazanırken, aboneler kampanya süresi boyunca resim ya da konu ekleyerek yaptığı her aramadan her gün 1 çekiliş hakkı kazanabilecek. Kazanılacak çekiliş hakkı sayısı maksimum 31 olacak. 22 Ekim – 22 Kasım tarihleri arasında geçerli olan kampanyanın çekilişi 28 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Talihli çiftler 7-10 Mart 2019 tarihleri arasında Paris’in tadını çıkaracak.

Seyahat planı Fulltrip’ten

Upcall ile Paris seyahatine hak kazanan talihlilerin tüm seyahat planlarını da, Turkcell’in güvenli dijital seyahat platformu Fulltrip yapacak.