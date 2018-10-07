Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü iddia etti

Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı: “Öldürüldüğüne dair kesin bilgiye ulaşıldı. Yetkililer bize cenaze töreni için hazırlığınızı yapın dedi. Cemal Kaşıkçı DEAŞ taktikleriyle canice katledildi. Kaşıkçı'ya yönelik bir itham da yoktu. Tek yaptığı uyarı 'Yemen'deki savaşı sonlandırın'dı. Devletler gerekirse büyükelçilikleri kapatmalı, diplomatları sınırdışı etmeli.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'nın ''Cemal Kaşıkçı öldürüldü'' iddiasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, ''Bize gelen bilgiler de bu yönde'' dedi