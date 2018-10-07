Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü iddia etti

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü iddia etti.

  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı: “Öldürüldüğüne dair kesin bilgiye ulaşıldı. Yetkililer bize cenaze töreni için hazırlığınızı yapın dedi. Cemal Kaşıkçı DEAŞ taktikleriyle canice katledildi. Kaşıkçı'ya yönelik bir itham da yoktu. Tek yaptığı uyarı 'Yemen'deki savaşı sonlandırın'dı. Devletler gerekirse büyükelçilikleri kapatmalı, diplomatları sınırdışı etmeli.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'nın  ''Cemal Kaşıkçı öldürüldü'' iddiasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, ''Bize gelen bilgiler de bu yönde'' dedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA