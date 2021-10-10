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Üretim yaparken suçüstü yakalandı: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Adana'da, evinde uyuşturucu madde üretip satan Yusuf T., polis tarafından yakalandı.

DHA10 Ekim 2021 Pazar 10:50 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 10:50
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Şüphelinin evindeki aramalarda sıvı ve kristal metamfetaminle uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla, satıcılara yönelik çalışma başlattı. Yusuf T.'nin evinde uyuşturucu madde ürettiği ve satışını gerçekleştirdiği bilgisi üzerine harekete geçen polis, düzenlenen operasyonda Yusuf T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 4 kilo 420 gram sıvı metamfetamin, 800 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 19,58 gram uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan kükürt özellikli krem, ısı ölçer ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 950 TL ve 200 euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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