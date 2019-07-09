32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7436
  • 6,4464
  • 257.251
  • 98695.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ürgüp’te eski bir otelde ceset bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Ürgüp Belediyesine ait eski bir otelin çatı katında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddiaya göre, Ürgüp Belediyesine ait eski bir otele iki genç girdi. Otelin çatı katına çıkan gençler burada cesetle karşılaştı. Olay yerinden korkuyla kaçan gençler eski otelin çatı katında bir ceset gördüklerini polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte Ürgüp Belediye Başkan vekili Birol Çetin ve beraberindekiler otelin çatı katına çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında bulunan cesedin yaklaşık 6 ay öncesine ait ve erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında bulunan erkek ceset Ürgüp Belediyesi cenaze aracına bindirilerek otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da dev FETÖ operasyonu

İstanbul'da dev FETÖ operasyonu

Esrarengiz olay: Anne öldü, oğlu ağır yaralı

Esrarengiz olay: Anne öldü, oğlu ağır yaralı

FETÖ'nün gerçek yüzü Arnavutluk'ta anlatıldı

FETÖ'nün gerçek yüzü Arnavutluk'ta anlatıldı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Tapuda yeni dönem! Artık olmayacak

Tapuda yeni dönem! Artık olmayacak

Fatih'te vahşet! Boğazını kesip evini ateşe verdiler

Fatih'te vahşet! Boğazını kesip evini ateşe verdiler

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

'Adanalı' sözüne böyle cevap verdiler: #TeşekkürlerÖmerAbi

'Adanalı' sözüne böyle cevap verdiler: #TeşekkürlerÖmerAbi
 

POPÜLER HABERLER

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu!

Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu!

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA