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Başkan Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü

Hatay Valisi Erdal Ata, Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişinin, kayıp Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Japonya Başbakanı Abe, Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılmasından ve Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Suriye'den Türkiye'ye dün getirilen kişinin kayıp Japon gazeteci Jumpei Yasuda olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan  Hatay Valisi Erdal Ata, Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişinin, kayıp Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

44 yaşındaki Yasuda, 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yapmış ve El Kaide tarafından rehin alınmıştı.

El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TELEFONU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü.

Abe, Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılmasından ve Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti

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