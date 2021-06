U.S. Polo Assn.‘den enerjik yaz koleksiyonu

25 Haziran 2021 Cuma 16:44 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 16:44

USPA bu sezon, yazın enerjisini kombinlere taşıyarak sevdiklerimizle geçireceğimiz keyifli anlara renk katıyor. Dinamik ve fresh tasarımlarla oluşturulan U.S. Polo Assn. 2021 Yaz koleksiyonu, sevdiklerimizle yapmaktan keyif aldığımız yaz aktivitelerinde rehber olmaya devam ediyor.

YAZ ENERJİSİNİ HİSSETTİREN CANLI KOLEKSİYON

Yaza uygun hazırlanan esnek ve pamuklu kumaşlarla oluşturulan erkek koleksiyonundaki bermudalara confort kalıplı oversize t-shirtler eşlik ediyor. Keten ve pamuk karışımı gömlekler şıklığından asla ödün vermeyen erkeklerin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Her tarza uyum sağlayacak hafif kumaşlı denimler ise yaz ferahlığını hissetmenizi sağlıyor. Az dolumlu yelekler hafifliği ile rahat bir giyim deneyimi sunarken, kombinlere uyumlu renkleri ile mevsim geçişlerine eşlik ediyor.

Parça boya desenlerle ve yumuşak tuşe kumaşlarla hazırlanan erkek bermuda pantolonlar yazın enerjisine ferahlık katacak parçalardan olacak. Basic t-shirtlerin tamamlayıcısı keten içerikli car rot fit pantolonlar USPA erkeklerinin kombinelerinin favori parçaları arasında yer alıyor. Tonsürton desenlerin hakim olduğu erkek şortlar yazın keyifli anlarına eşlik ediyor.

AŞILMIŞIN DIŞINDA FRESH BİR TARZ

Sezon desenleri ve baskılarıyla hazırlanan bol kesimli, ince ipek görünümlü elbiseler, yaz sezonunda USPA kadınının stil tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Yazın güneşli günlerine eşlik edecek hafif keten elbiseler ise sezonun favori parçalarından. Ketenin yanı sıra denim dokulu gömleklerle USPA kadını bu yaz zamansız bir şıklık elde edecek.

Canlı renklerden oluşan elbiseler bu sezon alışılmışın dışında kalıplarla karşımıza çıkıyor. Yeni desen ve çizgilerin eşlik ettiği kadın elbise koleksiyonu ile USPA kadını bu sezon fresh bir görünüm elde ediyor. Saten dokuda hazırlanan kadın bermudalar, yaz renkleri ve desenleri ile birleşerek yazın canlılığını yansıtıyor. Keten içerikli carrot fit pantolonlar yazı ferah ve konforlu geçirmek isteyen kadınların vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor.

Ultra ince rahatlığının yanı sıra; dayanıklı, su geçirmez ve çabuk kuruma özelliğine sahip plaj giyim koleksiyonu, plaj modasına öncülük ediyor. Zamansız USPA desenleri ve detaylarının eşlik ettiği U.S. Polo Assn. Yaz 2021 plaj koleksiyonu, barındırdığı canlı renklerle de ön plana çıkıyor.

U.S. POLO ASSN. HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde polo sporunu desteklemek için kurulmuş kar amacı gütmeyen, dünyanın en eski spor yönetim birliklerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi markasıdır. U.S. Polo Assn., dünya genelinde 1.100'den fazla perakende mağazası ve e-ticaret aracılığı ile 180 ülkede kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarının yanı sıra lisanslı aksesuar, ayakkabı, seyahat ve ev tekstili ürünleri sunmaktadır. License Global dergisinin 2020 yılı "En İyi 150 Küresel Lisans " listesinde 5. en büyük spor lisansörü ve genelde 38. sırada yer alan U.S. Polo Assn. National Football League, National Basketball Association ve Major League Baseball gibi ikonik spor markalarının yanında yerini almıştır. Aydınlı Grup 1997'den beri Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında lisans hakkına sahiptir.

Daha fazla bilgi için www.uspoloassn.com adresini ziyaret edebilirsiniz.