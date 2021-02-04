USAF bile şaşırdı! 144 F-15EX alacaklar: Silah kapasitesi muazzam

star.com.tr 04 Şubat 2021 Perşembe 14:38 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 14:45

ABD Hava Kuvvetleri, Boeing'in 1970'lerin ortalarına ait savaş uçağı F-15'in son versiyonu olan F-15EX'ten 144 adet satın alacak.



Savunma Bakanlığı'nın bu hamlesinin, ABD Hava Kuvvetlerini bile şaşırttığı bildiriliyor. Hava Muharebe Komutanı General James Mike Holmes gazetecilere yaptığı açıklamada, F-15EX alımının, 'ekonomik' nedenlerle ve kısmen büyüme ve lojistik kaygılardan kaynaklandığını söyledi.

Alımı savunanlar, F-15'in birçok varyantı arasındaki mevcut birlikte çalışabilirliğin yanı sıra, düşük maliyetlerin etkili olduğunu söylüyor.

Hava Kuvvetleri başlangıçta bu F-15EX alımını, 2020 Mali Yılı bütçe taslağında talep etmedi. Bununla birlikte, Hava Kuvvetleri yetkilileri, o zamandan beri F-15EX'in eskiyen F-15C/D avcı filosunun, az bakım gerektiren bir alternatifi olduğu fikrine ısındı.

F-15EX alımı, savunucuları tarafından sadece finansal olarak 'uygun bir hamle' şeklinde tanımlanmıyor. Aynı zamanda yeni avcı uçağının altyapısının selefine dayanması da, avantaj olarak görülüyor.

YENİLİKLER

F-15EX'te, geliştirilmiş bir radar, yeni yerleşik aviyonikler ve kontrol sistemlerinin yanı sıra, yeni bir işlemci ve kokpit ekranı da dahil olmak üzere, bir dizi standart sürüm güncellemesi gibi çeşitli revizyonunlar yapıldı.

Ancak, en şaşırtıcı yanı, F-15EX'in silah kapasitesi, orijinal Eagle'a göre muzzam seviyeye ulaştı. Boeing, 22 adet uçak içi havadan havaya füzeyle, F-15EX'in "kendi sınıfındaki diğer tüm savaş uçaklarından daha fazla silah taşıdığını" savunuyor.

Örneğin, F-15 sadece dört AMRAAM tarzı füze taşıyordu. F-35, maksimum taşıma kapasitesi ile karşılaştırıldığında benzer şekilde düşük bir performans sergiliyor.

KARŞI ÇIKANLAR

F-15EX alımına karşı çıkanlar ise, savaş uçağı kapasitesinin somut bir savaş alanı avantajından çok, bir pazarlama hilesi olduğunu savunuyor.

Bu görüşe göre, F-15EX'in 22 füzesinin tamamını fırlatmaya hem ihtiyaç duyacağı hem de bu pozisyonda olacağı muhtemel bir senaryo tasavvur etmek zor.

star.com.tr