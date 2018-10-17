Uşak'ta FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aranan 10 şüpheli gözaltına alındı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında arama kararı bulunan 10 kişinin yakalaması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Ankara, Amasya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Uşak Sanayici ve İş Adamları Derneği (USİAD) Genel Sekreteri M.K'nin de bulunduğu 6'sı kadın 10 zanlı gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda, bin 300 ABD doları ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.