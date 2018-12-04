Uşak’ta 424 şişe kaçak alkollü içki imha edildi
Uşak’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen değişik türlerdeki 424 şişe alkollü içki imha edildi.
- İHA
Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş, huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacı ile yapılan operasyonlarda kaçak olduğu belirlenen 359 şişe bira, 54 şişe rakı, 7 şişe votka, 4 şişe şarap olmak üzere toplam 424 şişe alkollü içki ele geçirilmişti. İçkilerin imhası komisyon başkanı ve üyelerinin katılımıyla dökülmek ve gömülmek suretiyle gerçekleştirildi.
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