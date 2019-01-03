Uşak’ta çeşitli suçlardan aranan bin 335 şüpheli yakalandı
Uşak polisi 2018 yılında haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama ve yakalama kararı olan bin 335 şahsı yakalamayı başardı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan bin 335 zanlı polis ekiplerince yakalandı. Yakalanarak adli mercilere sevk edilen şahıslardan 509'u çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkileri, kamu düzeni ve vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını temin etmek amacıyla 2019 yılında da çalışmaların titiz bir şekilde süreceğini bildirdi.
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