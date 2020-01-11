Uşak’ta evde korkunç infaz

IHA 11.01.2020 14:50 - Güncelleme: 11.01.2020 14:50

Olay Işık Mahallesi 4.Burak Sokak’taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre zemin katta oturan Resul Aslan evde tek olduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Resul Aslan, göğsüne aldığı 7.65 milimetre büyüklüğündeki 2 kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsisi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken, polis tarafından şüphelileri arama çalışması başlatıldı.