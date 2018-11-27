Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uşak'ta mantar zehirlenmesi can aldı

Uşak'ta ormanlık alandan topladığı mantarları yiyen bir kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde yaşayan Mustafa Soydemir (60), dört gün önce ormanlık alandan topladığı mantarları eve götürerek kızı Emine Soydemir (35) ile yedi.
 
Bir süre sonra fenalaşan baba kız, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
 
Mantar zehirlenmesi teşhisi konan baba ve kızı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
 
Baba Soydemir, müdahalelere rağmen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
 
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Emine Soydemir ise Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
 
Babanın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın en garip yolcuları

Dünyanın en garip yolcuları

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA