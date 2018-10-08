Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uşak’ta sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta bulunan 4 kişiden 1’i öldü, 3’ü yaralandı

Kaza sabaha karşı 03:00 sıralarında Uşak - Banaz arasında bulunan Gedikler köyü mevkinde meydana geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Atakan A. idaresindeki 64 FS 733 plakalı otomobil aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı. Kazada araçtan yola fırlayan yolculardan Şerif Akgül olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 3 kişi 112 acil yardım ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Birinci Balkan Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 8 Ekim 1912

Birinci Balkan Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 8 Ekim 1912

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA