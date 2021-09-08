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Uşak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 02:52 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 02:52
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Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu kenarındaki kahvehanede İ.D, K.K. ve İ.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan İ.D. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, K.K. ise özel bir hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri İ.Ş'yi gözaltına aldı.

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