Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

AA 17 Ağustos 2021 Salı 10:45 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 10:45

Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesi için 20 yangın söndürme aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi, gece boyu çalışma yürüttü.

Fabrikanın büyük bir bölümünü saran alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının başlatıldığı fabrikada elyaf malzemelerin depolandığı bölümde yer yer alevlenmelerin yaşandığı kaydedildi.

Fabrikadaki makinelerin bir bölümünün ve deponun kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Tekstil fabrikasında dün 17.15 sularında çıkan yangına Uşak Belediyesi, Karma Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri müdahale başlatmıştı.

