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Uşak’ta trafik kazası: 2 ölü

Uşak’ta otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA31.01.2020  07:26 - Güncelleme: 31.01.2020  07:26

Olay D300 karayolu İzmir-Ankara güzergahında gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Murat B.(34) idaresindeki 64 BD 040 plakalı otomobil, hareket halinde bulunan yabancı uyruklu Davoud K. idaresindeki 24 AA 192 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu otomobilin ön kısmı tırın altına girerken, otomobil sürücüsü ve Sadık S. (36) adlı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesi sonrası hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda oluşan uzun araç kuyruğu kurtarma çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

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