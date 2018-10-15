Uşak'ta yapılan operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yasa dışı tütün ve mamullerinin satışının engellenmesi için çalışmaların devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Uşak’ın Banaz ilçesinde ve il merkezindeki iki farklı adreste yapılan operasyonda; 91 kg açıkta ve faturası ibraz edilemeyen sarmalık kıyılmış tütün, 2 bin 55 kg nargile tütünü, bin 1 paket içi tütün ile doldurulmuş satışa hazır makaron, 93 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili toplam 9 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.