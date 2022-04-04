USIDHR kurucusu Vladoiu'ndan İstanbul'a övgü

USIDHR kurucusu Vladoiu, İstanbul'da 1-4 Nisan'da düzenlenen USIDHR Gençlik Zirvesi, insan hakları diplomasisi ve İstanbul'un uluslararası zirvelere ev sahipliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Vladoiu, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Zirvesine, ABD, Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Avusturya, Kanada dahil 50 ülkeden yaklaşık 150 temsilcinin katılım gösterdiğini belirtti.

Enstitünün, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Vladoiu, "ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşuyuz. En önemli misyonumuz insan hakları konusunda diplomasi eğitimi alacak gençleri bulmak, onları yetiştirmek ve ülkelerinde bu alanlarda görev almalarına yardımcı olmak. Çalıştığımız gençlere aynı zamanda maddi olarak da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diplomat adaylarına, insan hakları konusunda yeni bakış açısıyla hareket eden danışmanlar eğitim veriyor. Eğitimleri biten gençlere sertifikalarını veriyoruz." dedi.

Hem yeni mezun hem de tecrübeli diplomatlara, yeni bir bakış açısıyla insan hakları konusunda üstelenecekleri rollerle ilgili bilgi aktarmaya, ilham vermeye çalıştıklarını belirten Vladoiu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl bu konuda uluslararası zirveler düzenliyoruz. Elbette her ülkenin yetişmiş çok sayıda diplomatı var. Onların düzenlediği çok önemli zirveler de var. Fakat bu bağlamda bir gençlik zirvesi eksikliği vardı ve biz de bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Eğitimini alan gençlerimiz kendi ülkelerinde, yeni nesil olarak tanımlayabileceğimiz bu eğitimi görev aldıkları alanlarda uygulamaya başlıyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki gençlerle çalışıyoruz. Gençlere, insan hakları diplomasisin sadece akademik bilgiyle yürütülemeyeceğini aynı zamanda bizzat sahada pratik yaparak kazanılabileceğini de göstermeye çalışıyoruz. Aslında bir anlamda aktivizm ile savunuculuk arasındaki farkı da öğrenmiş oluyorlar bu derslerle."

- "İSTANBUL, ZİRVELER İÇİN DÜNYANIN MERKEZİ OFİSİ GİBİ"



Vladoiu, gençlik zirvesi için İstanbul'u özellikle tercih ettiklerini ve Türkiye Dışişleri Bakanlığından onay ve destek aldıklarını aktardı.

İstanbul'un uluslararası etkinlikler için merkezi bir ofis niteliği taşıdığını söyleyen Vladoiu, "İstanbul, uluslararası etkinlikler ve zirveler için dünyanın merkez ofisi niteliği taşıyor. Seyahat kolaylığı, tarihi, kültürü, doğal güzelliği ve özellikle yemek zenginliği bakımından uluslararası zirveler, etkinlikler için kesinlikle tercih edilebilecek bir şehir. Zirveyi düzenlemeye karar verdiğimizde Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Hem zirve hem de gelecek temsilciler için onay aldık. Bize çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Vladoiu, zirveye, başta UNICEF olmak üzere ABD, Maldivler, Somali gibi birçok ülkeden hem merkezi hem de yerel hükümetler düzeyinde katılım olduğunu bildirdi.

İstanbul'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Vladoiu, "Daha önce de geldim İstanbul'a. İstanbul, kültürü, tarihi, yemekleri ve doğal güzelliği ile muhteşem bir şehir. Çok beğeniyorum İstanbul'u. Ayasofya, aynı zamanda muazzam bir yer. İstanbul'un her şeyini seviyorum. Burada olmaktan büyük keyif alıyorum. Yemekler zaten harika özellikle kebaplar, köfteler, tatlılar. Son günümüzde gençlerle Boğaz'da yemek yiyeceğiz. Şimdiden sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

- "MİSYONUMUZUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI DA EĞİTİM PROJELERİMİZ"



Vladoiu, İstanbul'daki uluslararası gençlik zirvesi öncesi Romanya'da, Ukraynalı mültecilere yönelik bir yardım kampanyası düzenlediklerini ve ABD'de toplanan yardım malzemelerini Ukraynalı yetkililere teslim ettiklerini belirtti.

Romanya'da aynı zamanda mültecilerle ilgili faaliyet gösteren kuruluşlara, insan kaçakçılığı konusunda eğitim verdiklerini de anlatan Vladoiu, ABD'ye döndüklerinde, insan hakları konusundaki eğitim çalışmalarına danışmanlarla devam edeceklerini kaydetti.

Vladoiu, insan hakları diplomasisi bağlamında dünyanın birçok yerinde eğitim çalışmaları yürüttüklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Misyonumuzun önemli bir parçası da eğitim projelerimiz. Dünyanın birçok yerinde okul çağındaki çocukların eğitimlerine devam etmeleri için burs sağlıyoruz. Aynı zamanda bir yıllık okul malzemelerini de temin ediyoruz. Geçen yıl Pakistan'da 10 ila 16 yaşlarında 200 çocuğumuzun yıllık tüm okul masraflarını karşıladık ki bunların çoğunluğu kız çocuklarıydı. Bu yılda mülteci çocuklara yardım ediyoruz. Ayrıca Romanya'da 80 engelli çocuğa yardım ettik. Bu yılın sonunda da Liberya'daki çocuklara yardımcı olmayı düşünüyoruz."

Afganistan'daki çocuklara yönelik çalışmaları şimdilik durdurduklarını, yakın ülkeler ve birlikte çalıştıkları Afganlar üzerinden yardım yolları aradıklarını belirten Vladoiu, özellikle kız çocuklarının eğitimi için uğraştıklarını ve yakın zamanda bunu başaracaklarını dile getirdi.