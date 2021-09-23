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Üsküdar Tantavi Tüneli girişinde kaza: 1 yaralı

Üsküdar Kısıklı Tantavi Tüneli'nin girişinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde bekleyen zabıta aracına çarptı. Otomobil içerisindeki sıkışan sürücü yaralandı.

DHA23 Eylül 2021 Perşembe 06:46 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:46
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Kaza saat 00.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Tantavi Tüneli'nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde duran zabıta aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisindeki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tünel bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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