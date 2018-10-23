Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı İlk Günde 179 Bin 612 Yolcu Taşıdı

Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı’nın devamı olan Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından açılmıştı. Böylece Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı tam kapasiteyle hizmete başladı. Metro hattına vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

RAHAT VE KONFORLU ULAŞIM

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı ilk iş gününde toplam 179 bin 612 yolcu taşındı. Bir günde karşılıklı toplam 334 sefer yapıldı. Seferler 6’lı vagon setleriyle yapılarak aynı anda daha fazla vatandaşa rahat ve konforlu ulaşım sağlandı.