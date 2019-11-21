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Üsküdar'da bariyerlere çarpan otomobil yandı

Altunizade'de bariyerlere çarparak yanan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

  • AA
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D-100 kara yolu Edirne istikametinden Kısıklı ayrımına doğru seyir halinde olan, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FP 9305 plakalı araç, bariyerlere çarptı.

Sürücü ve yolcunun kendi imkanlarıyla içinden çıktığı araç, bu sırada yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

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