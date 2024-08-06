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Üsküdar'da denize düşen kadının cesedi bulundu

Üsküdar sahilinde önceki gün denize düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı.

AA6 Ağustos 2024 Salı 12:48 - Güncelleme:
Üsküdar'da denize düşen kadının cesedi bulundu
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Üsküdar sahilinde balık tutan bazı kişilerin, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görmesi üzerine deniz polisi ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerine haber verildi.

Ceset, deniz polisi dalgıçları tarafından kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin, 4 Ağustos'ta denize düşen 26 yaşındaki Gurbet K'ye ait olduğu belirlendi.

Gurbet K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üsküdar sahilinde denize düşen Gurbet K., 4 Ağustos'tan beri ekiplerce aranıyordu.

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