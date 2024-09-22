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Üsküdar'da devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Üsküdar'da devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA22 Eylül 2024 Pazar 07:06 - Güncelleme:
Üsküdar'da devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kısıklı Mahallesi Vecdi Diker Tüneli'nde Ümraniye yönünde seyreden Yaver Fatih Ö. idaresindeki 34 HRD 450 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Bir süre sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Funda Çırak Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Funda Çırak Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga götürüldü.

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