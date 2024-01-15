İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0875
  • EURO
    33,0477
  • ALTIN
    1981.23
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Üsküdar'da feci kaza! 4 yaralı

Üsküdar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk yardım ekiplerinin acil müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 01:54 - Güncelleme:
Üsküdar'da feci kaza! 4 yaralı
ABONE OL

Üsküdar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 GRP 145 plakalı otomobil ile 34 DC 4143 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti Altunizade mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki Hakan Y, Ceren C, Bilal Y. ile Ali S. yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

  • kaza
  • yaralılar
  • acil müdahale

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.