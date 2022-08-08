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Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı

Üsküdar'da yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayan İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada İETT otobüsünde hasar oluştu.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 07:31 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsünün kadın sürücüsü yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan İETT otobüsü kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken olay sırasında otobüste kimsenin bulunmadığı bildirildi.

İETT yetkilileri ve polis kaza yapan otobüste incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından hasar oluşan İETT otobüsü kaza yerinden kaldırıldı.

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