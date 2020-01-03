Üsküdar'da kamyon ağaca takıldı, cadde ulaşıma kapandı

Kazayı gören bir kişi, "Sesi duyduk, dışarıya çıktık. Bir baktık ağaca vurmuş. Ağaçta üzerine devrilince kaldı orada. Biz direkt ağaca çarptı sandık ama ağaç üzerine düştü" dedi. Başka bir görgü tanığı ise, "Sese çıktık. Dışarıya çıktığımızda ağaç üzerine devrilmişti. Biz dışarıya çıktığımızda kamyon sürücüsü inmişti aşağıya. Herhangi bir yaralı yoktu" diye konuştu.