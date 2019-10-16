Üsküdar'da korku dolu anlar
Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- DHA
Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
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