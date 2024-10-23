İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2024 Çarşamba / 20 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2626
  • EURO
    36,9768
  • ALTIN
    3031.03
  • BIST100
    8740.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üsküdar'da polise çekiçli saldırı! Saldırgan eski subay ve avukat oğlu silahla durduruldu
Güncel

Üsküdar'da polise çekiçli saldırı! Saldırgan eski subay ve avukat oğlu silahla durduruldu

Bulgurlu'da, bir polis memuru, eski subay Yaşar Tarık O. tarafından çekiçle kafasından yaralandı. Saldırı anında, Y.T.O. ve avukat oğlu Kadir O., aracın kapısını açarak polise silahla ateş açması üzerine diğer polis memuru tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

DHA23 Ekim 2024 Çarşamba 13:13 - Güncelleme:
Üsküdar'da polise çekiçli saldırı! Saldırgan eski subay ve avukat oğlu silahla durduruldu
ABONE OL

Olay, saat 9.30 sıralarında Bulgurlu Mahallesi'nde Söğütlü Çayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Albay Kadir O. ve oğlu Yaşar Tarık O. araçlarıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Baba oğul ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şüpheli Yaşar Tarık O. araçtan aldığı çekiçle polis memuruna saldırırken babası Kadir O. aracın kapısını açarak ekiplere silah doğrulttu. Çekiçli saldırı sonucu polis memuru kafasından yaralanırken diğer polis memuru şüphelileri ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibini sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokakta güvenlik önlemi alırken çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.