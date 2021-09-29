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Üsküdar'da trafik kazası: 2 ölü

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı iki kişi yaşamını yitirdi.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 23:34 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 23:34
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Alınan bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi İzmir Sokak'ta Tuğba E'nin kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir evin bahçe duvarına, ardından yoldan geçen Melike K. ve Muhterem Ç'ye çarptı. Otomobil, daha sonra park halindeki bir minibüse çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Melike K. ile Muhterem Ç, hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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