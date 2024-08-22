İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9383
  • EURO
    37,9669
  • ALTIN
    2740.8
  • BIST100
    9904.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Üsküdar'da trafik kazası

Üsküdar'da seyir halindeki otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 06:59 - Güncelleme:
Üsküdar'da trafik kazası
ABONE OL

Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EK 580 plakalı otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Kazada sürücü yaralanırken, otomobilde bulunan diğer iki kişi olayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden götürüldü.

Tıbbiye Caddesi kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.