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''Uslanmayan sürücü''nün aracı annesine teslim edildi

Başkentte, ehliyeti daimi olarak iptal edilmesine rağmen alkollü halde direksiyon başına geçen ve trafikte makas atan sürücünün otoparka çekilen otomobili, polis ekipleri tarafından annesine teslim edildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, alkollü halde trafikte makas atarak araç kullanırken iki gün arayla yakalanan aracın sürücüsü M.Y'nin otomobili, cezai işlem uygulanmasının ardından otoparka çekildi. 
 
M.Y'nin, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği ve defalarca aynı suçlardan ceza kesildiği de tespit edildi.
 
POLİS, ÇEKİLEN ARACINI ANNESİNE TESLİM ETTİ
 
Defalarca ceza kesilmesine ve ehliyetinin daimi iptal edilmesine rağmen uslanmayan sürücü M.Y'nin trafikten men edilen aracı, annesine teslim edildi.
 
Otoparka diğer oğlu ile gelen anneye, M.Y'nin trafikte yaptıkları ve insan hayatını hiçe saydığı anlatılarak, ailece M.Y'nin benzer eylemlerde bulunmaması konusunda tedbir almaları ikazında bulunuldu.
 
Uslanmayan sürücülerin otoparka çekilen araçların, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda, annelerine veya eşlerine ikaz edilerek geri verilmesi uygulaması başlatılmıştı. 
 
TRAFİKTE "MAKAS TERÖRÜ" POLİS KAMERASINDA
 
Öte yandan, M.Y. gibi Ankara'da makas atarak araç kullanan birçok sürücü de tek tek trafik ekiplerince kameralarla tespit edilip cezai işlem uygulandı.
 
Makas atarak, akan trafikte ilerleyen sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar ise kameralarca kaydedildi.

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